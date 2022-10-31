Предсказал собственную гибель: несчастный случай или злой рок Анатолия Папанова

Скоропостижная смерть Анатолия Папанова в 1987 году стала неожиданностью и для его коллег, и для семьи. Последним, кто видел артиста в тот злополучный августовский день, был сантехник. Мужчина предупредил Папанова об отключении горячей воды. Тогда актер решил принять холодный душ, и его сердце не выдержало.

Уже после несчастного случая съемочная группа фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...», где свою последнюю роль сыграл Папанов, вспомнила странное поведение артиста. Он уже закончил съемки и должен был возвращаться в Москву, но вместо этого обратился к режиссеру Александру Прошкину с необычной просьбой.

«Покажи мою могилку», — процитировало слова Папанова издание «7 дней ».

На следующий день должна была идти работа над сценой похорон его героя, и в отдалении уже был приготовлен холмик с крестом. Актер молча постоял над могилой, а потом, по воспоминаниям коллег, еще долго казался угнетенным и погруженным в себя, будто чувствовал некий злой рок.