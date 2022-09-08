Предрекла неверному мужу скорую смерть: слова Эдиты Пьехи предали огласке

Эдита Пьеха и Александр Броневицкий были мужем и женой в течение двадцати лет. Именно Броневицкий сделал из молодой певицы звезду с мировым именем. При этом их брак был далек от идеала: композитор не только позволял себе изменять супруге, но и унижал ее долгие годы.

Как не раз признавалась Пьеха, она терпела отношения с Броневицким лишь из-за подрастающей дочери Илоны. Когда же наследница выросла и стала самостоятельной, певица решилась на развод. Она начала отношения с капитаном КГБ Геннадием Шестаковым и навсегда попрощалась с бывшим супругом. Напоследок же Эдита не побоялась высказать ему все, что думает о его будущем.

«Я уйду, а ты женишься на женщине намного моложе меня... Она тебе отомстит за меня, за твои измены! Ты умрешь в одиночестве», — цитирует слова певицы портал The Voice Mag.

Слова артистки оказались пророческими. Спустя некоторое время композитор женился на певице Ирине Романовской. Однажды на гастролях она отправилась развлекаться и оставила супруга одного в номере, закрыв входную дверь. В это время композитору стало плохо, но он не смог позвать никого на помощь.