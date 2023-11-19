Предполагаемая любовница мужа Заворотнюк: известная фигуристка, которая недавно родила

В 2008 году известная актриса Анастасия Заворотнюк вышла замуж за короля льда Петра Чернышева. В паре царила идиллия, и в 2018-м в семье появилась дочка Мила. Увы, сказку омрачила тяжелая болезнь звезды сериала «Моя прекрасная няня». Чернышев не один год заботится о чахнущей супруге, но не все уверены в искренности чувств звездного мужа.

Фанаты отмечают, что фигурист дистанцировался от семьи. Петр Чернышев проигнорировал юбилей своей тещи — народной артистки Валентины Борисовны Заворотнюк. Не поддержал спортсмен и своего пасынка Майкла во время важного события.

Зато рядом с красавцем заметили молодую и привлекательную фигуристку.

Речь идет об Аделине Сотниковой. 27-летняя олимпийская чемпионка исполнила главную роль в ледовом шоу «Сказ про нас». После выступления Чернышев трогательно поздравил девушку с наступившим днем рождения, обнял ее и вручил букет цветов на глазах у многочисленной публики.