Предпочитает дам постарше: у Прохора Шаляпина появился звездный соперник

Прохор Шаляпин славится своей любовью к богатым женщинам постарше. Его скандальные романы с дамами за 50 гремели на всю страну. Но, оказывается, Прохор вовсе не единственный представитель шоу-бизнеса, который неровно дышит к взрослым женщинам.

Его звездным соперником стал Андрей Малахов. Несколько лет назад у журналиста был долгий роман с мультимиллиардершей Мариной Кузьминой. Пара блистала на светских раутах, снималась для обложек глянцевых изданий. Со стороны их союз казался идеальным. Однако после восьми лет отношений Малахов и Кузьмина разбежались. По словам ведущего, Марина «не смогла его купить», поэтому их пути разошлись.

До сих пор точно неизвестно, сколько лет Кузьминой. Ходили слухи, что бизнес-леди старше Малахова на 20 лет. Это значит, что сегодня ей больше 70. Однако в период ее отношений со скандальным ведущим их разница в возрасте не была заметна. Кузьмина выглядела роскошно: стройная фигура, эффектный стиль, светлые волосы, ровная кожа. Неудивительно, почему Малахов потерял от нее голову.