Предотвратил непоправимое: Морозов решился на откровение о Петросяне

Александр Морозов долгие годы был одной из главных звезд «Кривого зеркала». Он часто отправлялся в тяжелые гастрольные туры, а в перерывах снимался в новых выпусках шоу. Такой напряженный график негативно сказался на здоровье артиста: он начал страдать от лишнего веса, появилась зависимость от спиртного. Ситуация становилась все хуже и хуже, пока на выручку к нему не пришел Евгений Петросян.

Как рассказал сам Морозов, однажды прославленный комик просто постучался к нему в номер. Артист забрал его в больницу, где передал под наблюдение врачей, и таким образом спас от возможной трагедии.

«Он просто постучал в дверь, зашел, собрал меня с пола, отвез в больницу и пролечил», — рассказал артист в шоу «Малахов».

По словам знаменитости, после благородного поступка коллеги он понял, что рядом с ним еще есть добрые и заботливые люди, которые переживают за него. Это дало ему силы жить дальше: он бросил пить, похудел и теперь ведет здоровый образ жизни.