Предостережение Говорухина Ходченковой сбылось: «Зря его не послушалась»
Карьера артистки могла сложиться совершенно иначе.
Дебютом Светланы Ходченковой на большом экране стала драма Станислава Говорухина «Благословите женщину». Из множества артисток прославленный режиссер выбрал именно Светлану из-за ее внешности, однако сама артистка была недовольна собой и мечтала избавиться от лишних килограммов.
В течение всех съемок она старательно худела, что практически в штыки воспринимал постановщик. Он предупреждал артистку, что, став стройной, она сразу же затеряется среди своих коллег с похожей внешностью, но молодая звезда экрана не верила ему. Она добилась желаемого результата и продолжает поддерживать себя в спортивной форме, а за годы карьеры она успела сняться во множестве ярких проектов как в России, так и за границей.
При этом преданные поклонники уверены: Говорухин был прав и его предостережение полностью сбылось. Ходченкова, как считают пользователи Сети, лишилась своей харизмы и ее едва можно отличить от десятка артисток со схожими типажами. И именно поэтому последнее время она все реже и реже появляется на экранах.
«Говорухин оказался прав! Тот образ, что был в кино, и нынешний несопоставимы! Зря она его не послушалась!», «Тогда она была узнаваемая, единственная, а сейчас — одна из...», «Мое личное мнение: потеряв индивидуальность, стала „типажом“», — не скрывают своего мнения пользователи Сети.