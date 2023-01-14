Предостережение Говорухина Ходченковой сбылось: «Зря его не послушалась»

Дебютом Светланы Ходченковой на большом экране стала драма Станислава Говорухина «Благословите женщину». Из множества артисток прославленный режиссер выбрал именно Светлану из-за ее внешности, однако сама артистка была недовольна собой и мечтала избавиться от лишних килограммов.

В течение всех съемок она старательно худела, что практически в штыки воспринимал постановщик. Он предупреждал артистку, что, став стройной, она сразу же затеряется среди своих коллег с похожей внешностью, но молодая звезда экрана не верила ему. Она добилась желаемого результата и продолжает поддерживать себя в спортивной форме, а за годы карьеры она успела сняться во множестве ярких проектов как в России, так и за границей.

При этом преданные поклонники уверены: Говорухин был прав и его предостережение полностью сбылось. Ходченкова, как считают пользователи Сети, лишилась своей харизмы и ее едва можно отличить от десятка артисток со схожими типажами. И именно поэтому последнее время она все реже и реже появляется на экранах.