Предложил бывшей свадьбу: поступок Михаила Ефремова ошарашит многих

Михаил Ефремов женился целых пять раз. Браки звезды распадались по разным причинам, но все они, пожалуй, сводятся к одной. Ее когда-то озвучила третья супруга актера Евгения Добровольская.

«Жить с ним невозможно!» — заявила в свое время артистка.

В роли законной жены Ефремова она продержалась немало — 10 лет. У коллег по цеху появился сын Николай, однако они все же приняли решение о расставании.

Впрочем, после развода отношения бывших возлюбленных приняли неожиданный поворот. Далеко не всем, преодолев бракоразводный процесс, удается остаться друзьями. Ефремов и Добровольская не из их числа.

Дошло до того, что артист снова позвал бывшую жену замуж. Правда, не в реальной жизни, а на экране. Экс-супруги не отказывались работать на одной съемочной площадке, поэтому засветились вместе в нескольких проектах. Один из них — сериал «Охота на изюбря», где актеру и пришлось во второй раз сделать артистке предложение руки и сердца.