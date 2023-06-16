Предки знали, что делают: у этих примет есть неожиданное научное обоснование

Кажется, что в современном мире все меньше людей обращают внимание на приметы. Тем не менее многие из них имеют вполне логичное и даже разумное объяснение.

К примеру, предки считали, что ребенка категорически нельзя кормить рыбой до первых его слов. В противном случае малыш сам станет водным обитателем. Оказалось, что в этом странном суеверии действительно есть рациональное зерно, поскольку такая пища может привести к аллергии и высыпаниям, похожим на чешую.

Другой распространенной приметой стала история о том, что кошки зачастую располагаются на больном месте хозяина. Эти ласковые домашние животные просто чувствуют, какие зоны на теле человека выделяют тепло. И порой там действительно оказывается очаг воспаления, из-за которого активизируется приток крови и повышается температура.

С болезнями также связано суеверие о пауках, после убийства которых в дом точно придет беда. Дело в том, что эти насекомые охотятся на мух и комаров. Последние разносят немало инфекций, и если в помещении нет хищника ничто не мешает вредителям передать заразу человеку.