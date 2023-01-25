Предел мечтаний любой: мужчины с этими именами становятся лучшими мужьями

Над тем, какими качествами должен обладать идеальный избранник, девушки начинают задумываться очень рано. Герои фильмов и книг, кумиры с постеров, мужчины, которых доводилось встречать в реальной жизни - у многих из них дамы заимствуют какое-то качество, чтобы добавить его к портрету лучшего мужа всех времен и народов. Удивительно, что парни, обладающие всеми необходимыми чертами для этого гордого звания, существуют в действительности. Найти их довольно просто - они откликаются на определенные имена.

Александр

Обладатель имени Александр успешно сочетает в себе самые разные и несовместимые, на первый взгляд, качества. Обаятельный и харизматичный, он всегда окружен представительницами прекрасного пола, но, выбрав сердцем одну-единственную, будет хранить верность ей. Веселый и в хорошем смысле слова безбашенный, он способен при этом на глубокие чувства.

Даже спустя много лет брака вторая половинка Саши будет чувствовать себя такой же обожаемой, как на первом свидании.

Иван

Мужчина, наделенный именем Иван, мечтает о большой и крепкой семье. Едва достигнув совершеннолетия, он со всей серьезностью приступает к поискам своей спутницы жизни. Если такая встретится Ивану, он сделает все возможное, чтобы добиться ее руки и сердца. Женщина, связавшая свою судьбу с обладателем этого имени, не пожалеет о своем выборе. Иван - настоящий романтик, который постоянно устраивает своей возлюбленной сюрпризы и доказывает свои чувства.

Матвей

На первый взгляд мужчина, нареченный именем Матвей, может показаться скромным и неприметным. Однако если дать ему шанс, он покажет себя с самой лучшей стороны - и будет удерживать высокую планку даже спустя десятилетия совместной жизни. Трудолюбивый, заботливый, нежный - так можно коротко охарактеризовать Матвея как супруга. Он обожает возиться с детьми и станет превосходным отцом.

Единственное, что способно его оттолкнуть - ложь или предательство любимой.

Ярослав

Красивое и редкое имя Ярослав носят мужчины, которые выбирают себе жену долго и тщательно. Зато когда встретит ту самую, окружит ее неповторимой заботой и любовью. Ярослав считает своим долгом обеспечивать супругу и детей всем, что они пожелают, поэтому станет упорно трудиться на благо семьи.