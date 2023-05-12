Предчувствовала беду: куда пропала Ирина Николаевна из главного кинохита СССР

Даже самым профессиональным и одаренным театральным артистам бывает тяжело добиться высот в мире кино. К сожалению, на собственном опыте в этом убедилась и Софья Зайкова.

На сцене ей доверяли играть Офелию и других драматических героинь. Однако на съемочной площадке актриса была редкой гостьей. Тем не менее в ее небольшой фильмографии есть знаменитая советская комедия «Иван Бровкин на целине». В этой картине красавице досталась роль Ирины Николаевны, в которую влюбился друг главного героя.

Впрочем, неудачи в кино мало заботили артистку. Одним из ее главных приоритетов стало создание крепкой семьи. Софья Александровна хотела детей, но забеременеть она смогла лишь в возрасте 40 лет. Женщина знала, что для нее это подарок судьбы и вместе с тем последний шанс стать матерью. Актриса понимала, чем могут обернуться для нее роды, но, несмотря на риск, оставила ребенка. В итоге на свет появилась прекрасная дочь, а знаменитость скончалась прямо в больнице.