Предчувствовал смерть: Варлей поведала о последней беседе с Никулиным

В августе 97-го вся страна погрузилась в траур, когда в СМИ объявили о кончине Юрия Никулина. Причиной смерти артиста стало осложнение после операции на сердце — в последние годы жизни он страдал от многочисленных проблем со здоровьем.

За месяц до трагедии его коллега по «Кавказской пленнице» Наталья Варлей побеседовала с Юрием Владимировичем по телефону, тогда-то она и почувствовала неладное.

Она услышала, что голос у старшего товарища был грустным, и поинтересовалась, что случилось. В ответ Никулин пожаловался, что ему предстоит операция, которой ему бы очень хотелось избежать.

«Сейчас в передачах говорят, что у него не было предчувствия. Это не так. Он мне сам сказал, что боится. Значит, было…» — поделилась актриса в книге «Канатоходка ».

Она вспомнила прощание с народно любимым артистом. Три дня россияне шли в цирк на Цветном бульваре, когда выносили гроб, ему аплодировали, кареты «Скорой помощи» включали сирены, сигналили машины, а люди прощались с Никулиным даже из открытых окон.