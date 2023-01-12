Предчувствовал скорый конец? Вскрылась правда о последних годах советского Ватсона

Виталий Соломин ушел из жизни весной 2002 года. Прославленному артисту было всего 60 лет, и многие его коллеги и друзья не могли поверить в случившееся. При этом супруга звезды экрана Мария отмечает, что она не верит, что ее муж предчувствовал свою скорую смерть.

По словам вдовы артиста, последние годы ее муж вел активный образ жизни. Он занимался преподаванием, а многочисленные студенты и общение с ними лишь придавали ему сил. Не переживал он и из-за своей гипертонии: мог, например, с разбега сесть на шпагат.

«Не знаю... Я не видела никакого предчувствия. Он собирался жить и работать», — признается Соломина в беседе с «Московским комсомольцем».

При этом собеседница издания не скрывает, что она часто слышит разговоры коллег и друзей своего супруга о том, что он якобы чувствовал приближение скорой смерти. Сама она провела с мужем последние его дни, но так не думает.