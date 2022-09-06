Предательство подкосило: что стало с экс-женой Цыганова, брошенной с 7 детьми

На заре «нулевых» Ирина Леонова считалась молодой и перспективной актрисой. Она блистала в театре и снималась в телесериалах и фильмах. В 2000 году она вышла замуж за актера Игоря Петренко. Леоновой прочили большую карьеру, но все изменила случайная встреча с Евгением Цыгановым на съемках сериала «Дети Арбата» в 2004 году.

Молодая актриса тут же влюбилась в загадочного и молчаливого коллегу, который ответил ей взаимностью. Леонова без сожалений рассталась с Петренко. Его, кстати, тоже было сложно назвать примерным семьянином: еще с 2001 года он был увлечен Екатериной Климовой, которая впоследствии стала его женой.

Ирина и Евгений решили не оформлять брак официально. Уже через год у них родилась первая дочка Полина. И Леонова вынуждена была прервать карьеру на декрет, который сильно затянулся. За следующие 10 лет она родила еще шестерых детей. Сложнее всего ей далась последняя беременность в 2015 году, когда она узнала о романе Цыганова с коллегой по съемкам Юлией Снигирь.

В результате актер бросил Ирину с 7 детьми. Уже в 2016 году у него родился сын в союзе со Снигирь, а в 2019 году актеры оформили брак. Леонову же предательство возлюбленного сильно подкосило. Она старалась не говорить об этом, и лишь однажды в интервью Ирина подчеркнула, что Евгений ее подвел. Цыганов помогал обеспечивать детей, но актрисе тоже пришлось выйти на работу, чтобы зарабатывать деньги на большую семью. Сейчас 44-летняя Леонова преподает мастерство на курсах и выходит на сцену в Малом театре.