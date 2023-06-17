Предательство мужа и работа в такси: куда пропала исполнительница хита «Белый вальс»

Исполняя свои песни, Ирина Шведова вкладывала в них всю душу, благодаря чему ни один из слушателей не оставался равнодушным. А хит «Белый вальс» был настолько трогательным и проникновенным, что некоторые поклонники красавицы даже не могли сдержать слез.

Но популярность артистки принесла ей немало боли. На пике славы певица уже состояла в отношениях с Игорем Демариным. Однако композитор не мог смириться с поклонниками, которые постоянно находились рядом с его избранницей. В итоге пара все же рассталась.

Ирина начала меньше выступать и гастролировать, а во время пандемии ей пришлось искать другой источник дохода. Тогда талантливая певица пошла работать в такси, где ее узнавали лишь единицы. После этого трудного периода без сцены и славы судьба преподнесла Шведовой настоящий подарок. Исполнительница стала участницей шоу «Суперстар! Возвращение» и в итоге победила. Теперь стоит лишь надеяться, что в ее жизни всегда будут эстрада и любовь поклонников.