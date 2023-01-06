Предательства простить не смог: за что главный красавец СССР ненавидел Смоктуновского

Игорь Озеров покорил зрителей, сыграв Владимира Ленского в картине «Евгений Онегин». После выхода проекта на экраны у актера появилась масса поклонниц, его даже окрестили главным красавцем СССР.

Однако кинематографу артист предпочел театр: он служил в ДБТ, где особенное место среди постановок с его участием занимал спектакль «Идиот». В нем Озеров блестяще играл князя Мышкина, но дотянуть до Иннокентия Смоктуновского все-таки не мог.

Озерову было крайне неприятно осознавать, что его, пусть и за спиной, но сравнивают с коллегой по цеху. К тому же артист прекрасно осознавал, что сравнение это не было лестным. Тем не менее актер оказался не готов к тому, что впоследствии произошло.

Во время гастролей в Англии на роль князя пригласили Смоктуновского, который к тому времени уже закончил карьеру в театре. Озеров тяжело переживал этот удар, который посчитал настоящим предательством. Прощать такое артист не пожелал: он вступил в конфликт с Георгием Товстоноговым и ушел из театра, променяв его на Ленконцерт. Там артист нашел себе занятие по душе и начал читать стихи под музыку.