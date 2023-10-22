Предательницей Медведеву считали 90% людей: ее благородного поступка будто не замечали

Путь Евгении Медведевой в спорте нельзя назвать простым. Подопечную Этери Тутберидзе называли фигуристкой № 1 в мире. Но во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане тренер сделала ставку на Алину Загитову. Непобедимая Медведева стала второй и после провала ушла к другому наставнику.

Решение звезды спорта поклонники фигурного катания приняли в штыки. Тем более что одиночница предпочла канадца Брайана Орсера. Евгению Медведеву называли предательницей родины и другими нелестными эпитетами. Те сложные месяцы ожесточенной травли аукаются бедняжке до сих пор.

В YouTube-шоу «Бес комментариев» фигуристка напомнила о набившей оскомину теме. Медведева пояснила всем недоброжелателям: даже во время тренировок в Канаде она продолжала выступать за Россию и никогда не разрывала отношений с собственной страной.