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Киноафиша Статьи Предательницей Медведеву считали 90% людей: ее благородного поступка будто не замечали

Предательницей Медведеву считали 90% людей: ее благородного поступка будто не замечали

22 октября 2023 18:45
Предательницей Медведеву считали 90% людей: ее благородного поступка будто не замечали

Фигуристке пришлось оправдываться перед хейтерами.

Путь Евгении Медведевой в спорте нельзя назвать простым. Подопечную Этери Тутберидзе называли фигуристкой № 1 в мире. Но во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане тренер сделала ставку на Алину Загитову. Непобедимая Медведева стала второй и после провала ушла к другому наставнику.

Решение звезды спорта поклонники фигурного катания приняли в штыки. Тем более что одиночница предпочла канадца Брайана Орсера. Евгению Медведеву называли предательницей родины и другими нелестными эпитетами. Те сложные месяцы ожесточенной травли аукаются бедняжке до сих пор.

В YouTube-шоу «Бес комментариев» фигуристка напомнила о набившей оскомину теме. Медведева пояснила всем недоброжелателям: даже во время тренировок в Канаде она продолжала выступать за Россию и никогда не разрывала отношений с собственной страной.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press, Dmitry Golubovich/Global Look Press
Алла Новикова
Алла Новикова
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