«Предательница»: жизнь Медведевой разделилась на до и после из-за одного поступка

Евгения Медведева сделала непростой выбор, у которого были свои последствия. Поступок фигуристки навлек на нее тонну хейта, который звезда считает незаслуженным.

Как и любая спортсменка, она мечтала стать олимпийской чемпионкой, но стала второй. После этого знаменитость ушла от Этери Тутберидзе к другому тренеру. Ее выбор пал на канадца Брайана Орсера.

Чтобы заниматься у него, чемпионка переехала в Канаду. Такой поворот сильно не понравился россиянам. Медведева получала тысячи разгневанных сообщений от своих соотечественников.

«Писали, что предательница я такая вообще», — рассказала она на своем YouTube-канале.

Одиночница с подобными обвинениями не была согласна. Она уточнила, что отказалась от услуг Снежной королевы, но не от своей страны, поскольку продолжала выступать за Россию. Но этот немаловажный нюанс не смягчил пыл недоброжелателей. По словам Евгении, жесткий буллинг длился около двух лет.