Предатель из «Вечного зова» поплатился и в реальной жизни: как это было

Картина «Вечный зов» стала одной из главных в карьере Вадима Спиридонова. Артист настолько правдоподобно перевоплотился в кулака Федора Савельева, что снискал не любовь, а ненависть зрителей.

По сюжету фильма Спиридонов играет среднего сына в семье Савельевых. Его персонаж не находит ничего общего с соотечественниками, поэтому переходит на сторону немцев. Советский зритель не прошел мимо фильма, не оставил он без внимания и роль Спиридонова, однако артист получил совсем не то внимание, на которое рассчитывал.

Дело в том, что поклонники возненавидели артиста. Он решили, что он и в жизни является предателем, поэтому при каждом удобном случае осыпали его проклятиями. Актер всю жизнь сталкивался с критикой со стороны своих фанатов из-за своей правдоподобной игры.

В итоге артист умер в возрасте 45 лет от остановки сердца. За годы карьеры он успел сняться во множестве фильмов, однако роль Федора Савельева так и осталась самой значимой на его творческом пути.