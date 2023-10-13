Предатель из Канады: Бережная родила невероятно красивых детей от этого фигуриста

Пара Елены Бережной и Антона Сихарулидзе была одной из самых красивых на льду в 2000-х. Они легко покоряли любые турниры, завоевывали золотые медали и стали олимпийскими чемпионами. Вместе фигуристы смотрелись так гармонично, что поклонники начали приписывать им роман. Фанаты надеялись, что хрупкая блондинка даст шанс высокому брюнету.

Но вместо российского спортсмена Бережная предпочла канадца. На протяжении пяти лет она встречалась с фигуристом Стивеном Казинсом. Предложение руки и сердца от обаятельного иностранца чемпионка так и не получила. Впрочем, это не помешало ей в 2007 году родить сына Тристана. Его крестным отцом стал Сихарулидзе.

А спустя два года у Бережной и Казинса появилась на свет еще и дочка София-Диана. Малыши поражали своей необычной красотой. Однако наличие наследников не спасло пару. Когда дочери было всего три года, фигуристы приняли решение расстаться.

Вскоре Бережная убедилась, что ее бывший возлюбленный оказался настоящим предателем. Казинс не спешил поддерживать общение с детьми и видеться с семьей.