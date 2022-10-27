Преданные поклонники не узнают: куда пропал Макс из шоу «За стеклом» (фото)

Макс Касымов стал одним из самых ярких участников шоу «За стеклом» и все благодаря отношениям с Марго Семенякиной. Возлюбленные не стеснялись предаваться любовным утехам прямо перед камерами, из-за чего рейтинги проекта взлетели до небес.

Многие не верили в искренность чувств пары, но и после шоу знаменитости остались вместе и даже стали родителями. Несмотря на появление сына Марата, Касымов и Семенякина спустя пять лет все-таки расстались.

После этого экс-участник скандального проекта предпочитает оберегать личную жизнь от посторонних. Между тем кое-что стало известно о его творческом и профессиональном развитии.

Касымов пропал с экранов и попробовал свои силы в музыке, но не имел успеха. После этого он увлекся дизайном и создал собственную студию. Дело пошло, и сегодня Макс является востребованным специалистом, который к тому же стал настоящим мачо.

Как пишет портал «СтарХит», поклонники не узнают Макса, ведь так сильно изменился его образ. В социальных сетях Касымов щедро делится своими фото, на которых запечатлен качком с пышной длинной шевелюрой и бородой.