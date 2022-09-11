Преданные фанаты едва узнали: изменившийся Малахов засветился на публике

Последние несколько месяцев Андрей Малахов проводит в разъездах и посещает отдаленные уголки России. Одной из недавних точек его путешествия стал Новосибирск, где он не только осмотрел достопримечательности, но и познакомился с местными жителями.

Так, судя по записям в блоге светской львицы Виктории Шеляговой, телеведущий отправился в магазин за мылом. Появление звезды экрана среди обычных посетителей так сильно удивило продавщицу, что она далеко не сразу узнала Малахова. Сказались и перемены во внешности знаменитости: судя по ролику, журналист отказался от привычных длинных волос, а его лицо выглядит одутловатее, чем раньше.

«Андрей, здравствуйте... Бабушка-то у меня не поверит! Ведь ваша поклонница, 89 лет, не пропускает ни одной передачи», — признается героиня записи.

Отметим, что последние месяцы поклонники активно обсуждают личную жизнь Андрея Малахова. Многие уверены, что журналист страдает от серьезных заболеваний, поэтому на лечение уходит все его время. Сам Малахов не комментирует эти слухи, однако закрыл свои социальные сети от посторонних.