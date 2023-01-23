Предала родину и преуспела: советская писательница, на которую молятся американцы

Айн Рэнд прославилась как одна из самых известных писательниц XX века. Ее роман «Атлант расправил плечи» до сих пор печатается огромными тиражами и переведен на множество языков мира, а ее философия легла в основу движения либертарианцев. При этом далеко не все знают, что родом Айн была из Советского Союза.

На свет будущая знаменитость появилась в Петрограде в самом начале ХХ века под именем Алиса Розенбаум. Уже в 20 лет она решила, что не хочет связывать свою жизнь с коммунизмом и СССР, и собралась поступать в один из кинотехникумов в США. Благодаря родственнице, которая уже давно жила в Америке, и заверениям, что, вернувшись, она с помощью кино будет обличать классового врага, чиновники дали ей разрешение на выезд. Алиса уехала в новую страну и больше никогда не возвращалась.

Сначала она пыталась добиться успеха в Голливуде, но не смогла и начала писать романы. Ее первая книга об ужасах тоталитарного строя «Мы живые» не привлекла внимание публики, однако произведения «Источник» и «Атлант расправил плечи» стали бестселлерами и настоящими хитами, что сделало писательницу одной из главных литературных знаменитостей в США.

Читатели с восторгом приняли фисолофию Рэнд, которую она сама называла «объективизмом». Они находили на страницах призывы к разумному эгоизму, восхваление свободы и индивидуальности, что до сих пор привлекает фанатов по всему миру. И пусть многие критики не осыпают ее творчество комплиментами, уже несколько поколений рядовых читателей с восторгом открывают для себя ее творчество.