Предала родину и преуспела: советская писательница, на которую молятся американцы
Ее творчество до сих пор интересно публике.
Айн Рэнд прославилась как одна из самых известных писательниц XX века. Ее роман «Атлант расправил плечи» до сих пор печатается огромными тиражами и переведен на множество языков мира, а ее философия легла в основу движения либертарианцев. При этом далеко не все знают, что родом Айн была из Советского Союза.
На свет будущая знаменитость появилась в Петрограде в самом начале ХХ века под именем Алиса Розенбаум. Уже в 20 лет она решила, что не хочет связывать свою жизнь с коммунизмом и СССР, и собралась поступать в один из кинотехникумов в США. Благодаря родственнице, которая уже давно жила в Америке, и заверениям, что, вернувшись, она с помощью кино будет обличать классового врага, чиновники дали ей разрешение на выезд. Алиса уехала в новую страну и больше никогда не возвращалась.
Сначала она пыталась добиться успеха в Голливуде, но не смогла и начала писать романы. Ее первая книга об ужасах тоталитарного строя «Мы живые» не привлекла внимание публики, однако произведения «Источник» и «Атлант расправил плечи» стали бестселлерами и настоящими хитами, что сделало писательницу одной из главных литературных знаменитостей в США.
Читатели с восторгом приняли фисолофию Рэнд, которую она сама называла «объективизмом». Они находили на страницах призывы к разумному эгоизму, восхваление свободы и индивидуальности, что до сих пор привлекает фанатов по всему миру. И пусть многие критики не осыпают ее творчество комплиментами, уже несколько поколений рядовых читателей с восторгом открывают для себя ее творчество.