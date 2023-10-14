Предала близкая подруга: любимый мужчина наставлял Фриске рога

Жанна Фриске была одной из самых красивых певиц на российской эстраде. Но, несмотря на ее эффектную внешность, личная жизнь исполнительницы долго никак не складывалась. Она крутила романы со многими знаменитыми мужчинами, однако в этих интрижках ее кавалеры не видели ничего серьезного.

Именно так развивались отношения Фриске со звездным спортсменом Александром Овечкиным. Их сблизили совместные съемки для шоу «Большие гонки». Хоккеиста даже не смутило, что певица была почти на 10 лет старше. Пара начала вместе выходить в свет и сниматься для обложек разных изданий.

А затем Фриске пришлось встретиться с предательством, причем не только от любимого мужчины, но и от подруги. Овечкин увлекся ее коллегой по группе «Блестящие» Ксенией Новиковой, а та ответила ему взаимностью, пишет «Экспресс газета».

Спустя несколько лет Фриске нашла в себе силы простить ветреного спортсмена и даже дала ему еще один шанс. Но он снова не оправдал ее доверия и завел роман на стороне. После этого все отношения с хоккеистом исполнительница прервала навсегда.