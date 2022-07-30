Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Предал после 35 лет брака: что стало с первой женой Олега Табакова

Предал после 35 лет брака: что стало с первой женой Олега Табакова

30 июля 2022 15:53
Предал после 35 лет брака: что стало с первой женой Олега Табакова

Актриса не может похвастаться роскошным образом жизни.

Широкому зрителю Людмила Крылова осталась неизвестной, ведь все ее время и силы забирал театр «Современник» и семейные хлопоты. Артистка взвалила на свои плечи весь быт, но этого оказалось мало, чтобы удержать рядом Олега Табакова.

Спустя 35 лет брака он оставил ее ради Марины Зудиной, с которой состоял в тайной связи на протяжении 10 лет. Мириться с предательством была не намерена и подала на развод.

Публика тут же принялась жалеть брошенную ради любовницы жену, хотя сама Людмила Ивановна не видела в этом надобности. В разговоре с журналистами она заверяла, что давно простила Табакова.

Правда, если Зудиной мэтр обеспечил финансовую подушку безопасности, Крыловой приходится справляться собственными силами. Сегодня она уже не снимается в кино, ведет закрытый образ жизни и перед публикой появляется только на сцене театра. Где по московским меркам зарабатывает копейки:

«В театре платят мало. Те, кто снимаются, много играют, получают еще нормально. А у меня редко получается хотя бы 50 тысяч рублей получить».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Читать далее 31 июля 2022
Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Читать далее 31 июля 2022
Обслуживал богатых: подноготную доходов Галкина в России раскрыли Обслуживал богатых: подноготную доходов Галкина в России раскрыли Читать далее 31 июля 2022
Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Читать далее 31 июля 2022
Наталья Кустинская увела мужа у лучшей подруги и жестоко поплатилась Наталья Кустинская увела мужа у лучшей подруги и жестоко поплатилась Читать далее 31 июля 2022
Лучше присядьте: сколько получает самый богатый ребенок из «Голоса» Лучше присядьте: сколько получает самый богатый ребенок из «Голоса» Читать далее 31 июля 2022
Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Читать далее 31 июля 2022
Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Черная полоса закончится: 3 знакам зодиака Глоба пообещал хороший август Читать далее 31 июля 2022
«К врачу срочно!»: странный дефект Малахова переполошил россиян «К врачу срочно!»: странный дефект Малахова переполошил россиян Читать далее 31 июля 2022
«Куда делись мои деньги?»: Якубович возмутился размерами пенсии «Куда делись мои деньги?»: Якубович возмутился размерами пенсии Читать далее 31 июля 2022
Related video