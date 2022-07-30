Предал после 35 лет брака: что стало с первой женой Олега Табакова

Широкому зрителю Людмила Крылова осталась неизвестной, ведь все ее время и силы забирал театр «Современник» и семейные хлопоты. Артистка взвалила на свои плечи весь быт, но этого оказалось мало, чтобы удержать рядом Олега Табакова.

Спустя 35 лет брака он оставил ее ради Марины Зудиной, с которой состоял в тайной связи на протяжении 10 лет. Мириться с предательством была не намерена и подала на развод.

Публика тут же принялась жалеть брошенную ради любовницы жену, хотя сама Людмила Ивановна не видела в этом надобности. В разговоре с журналистами она заверяла, что давно простила Табакова.

Правда, если Зудиной мэтр обеспечил финансовую подушку безопасности, Крыловой приходится справляться собственными силами. Сегодня она уже не снимается в кино, ведет закрытый образ жизни и перед публикой появляется только на сцене театра. Где по московским меркам зарабатывает копейки: