Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»

Похоже, к концу ноября мир официально начал готовиться к праздникам. В глобальных топах Netflix стремительно поднимается новый романтический новогодний фильм — «Рождество с бывшим».

Премьера состоялась 12 ноября, и всего за несколько недель картина успела ворваться в 72 региональных чарта, занять второе место в мировом рейтинге и собрать 12,8 миллиона просмотров. Для легкой сезонной комедии это впечатляющий результат. На платформе хватает конкурентов, но зрители выбрали именно эту ленту.

Рождественский развод

Сюжет строится вокруг пары, которая уже давно живет скорее привычкой, чем любовью. Кейт и Эверетт вместе много лет, но чувства угасли, и супруги решили расстаться. Однако разрушать праздник разводом они не хотят, поэтому договариваются провести еще одно Рождество вместе, в семье, как раньше.

Идиллия заканчивается в тот момент, когда на пороге появляется Тесс Уайли — новая девушка Эверетта, молодая, яркая и явно не собирающаяся скрываться. В Кейт просыпается неожиданная ревность, и она решает уравновесить ситуацию, пригласив на вечер харизматичного Чета Мура.

Так начинается череда неловких сцен, вспыхивающих эмоций и типичных рождественских катастроф, где каждый пытается решить собственную драму, не разрушив праздник окончательно. Алисия Сильверстоун и Оливер Хадсон играют так, будто специально обыгрывают знакомые романтические тропы, превращая фильм в смесь комфортного хаоса и праздничной иронии.

Праздничная жвачка

Отзывы у фильма «разноцветные». Кому-то не хватает глубины, другие наоборот ценят легкость и праздничную «жвачку», которая не претендует на серьезность и драму. Здесь работает именно ностальгия по комедиям 90-х, знакомые лица и то самое чувство неловкости, которое так часто становится частью новогодних встреч.

Фильм осознанно использует клише, подмигивая зрителю: если хотите глубины — проходите мимо, если ищете банального, но уютного веселья — это как раз оно.

Снят легко, он реально комедийный, со множеством обнимашек и не искренних улыбок. Смотреть его вполне можно и даже с семьей, — говорят в Сети.

«Рождество с бывшим» — идеальный пример сезонного хита. Он не пытается быть чем-то большим, но дает настроение, ради которого и включают новогодние ромкомы. И, судя по тому, как он стремительно покоряет чарты, зрители по всему миру сейчас хотят именно этого.

