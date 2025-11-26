Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»

Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»

26 ноября 2025 07:58
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»

Уже на втором месте в мировом топе.

Похоже, к концу ноября мир официально начал готовиться к праздникам. В глобальных топах Netflix стремительно поднимается новый романтический новогодний фильм — «Рождество с бывшим».

Премьера состоялась 12 ноября, и всего за несколько недель картина успела ворваться в 72 региональных чарта, занять второе место в мировом рейтинге и собрать 12,8 миллиона просмотров. Для легкой сезонной комедии это впечатляющий результат. На платформе хватает конкурентов, но зрители выбрали именно эту ленту.

Рождественский развод

Сюжет строится вокруг пары, которая уже давно живет скорее привычкой, чем любовью. Кейт и Эверетт вместе много лет, но чувства угасли, и супруги решили расстаться. Однако разрушать праздник разводом они не хотят, поэтому договариваются провести еще одно Рождество вместе, в семье, как раньше.

Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»

Идиллия заканчивается в тот момент, когда на пороге появляется Тесс Уайли — новая девушка Эверетта, молодая, яркая и явно не собирающаяся скрываться. В Кейт просыпается неожиданная ревность, и она решает уравновесить ситуацию, пригласив на вечер харизматичного Чета Мура.

Так начинается череда неловких сцен, вспыхивающих эмоций и типичных рождественских катастроф, где каждый пытается решить собственную драму, не разрушив праздник окончательно. Алисия Сильверстоун и Оливер Хадсон играют так, будто специально обыгрывают знакомые романтические тропы, превращая фильм в смесь комфортного хаоса и праздничной иронии.

Праздничная жвачка

Отзывы у фильма «разноцветные». Кому-то не хватает глубины, другие наоборот ценят легкость и праздничную «жвачку», которая не претендует на серьезность и драму. Здесь работает именно ностальгия по комедиям 90-х, знакомые лица и то самое чувство неловкости, которое так часто становится частью новогодних встреч.

Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»

Фильм осознанно использует клише, подмигивая зрителю: если хотите глубины — проходите мимо, если ищете банального, но уютного веселья — это как раз оно.

Снят легко, он реально комедийный, со множеством обнимашек и не искренних улыбок. Смотреть его вполне можно и даже с семьей, — говорят в Сети.

«Рождество с бывшим» — идеальный пример сезонного хита. Он не пытается быть чем-то большим, но дает настроение, ради которого и включают новогодние ромкомы. И, судя по тому, как он стремительно покоряет чарты, зрители по всему миру сейчас хотят именно этого.

Ранее мы писали: Для поднятия настроения: 5 веселых сериалов от Netflix с новогодней атмосферой

Фото: Кадры из фильма «Рождество с бывшим» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы 230 млн человек ошибались? Этот боевик Netflix с плачевными 6.3 «банален и не интересен» – но все равно стал №2 в истории платформы Читать дальше 9 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го «Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше