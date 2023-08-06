Праздничное фото Навки спровоцировало людей: внимание на безымянный палец

Прославленная фигуристка Татьяна Навка и ее супруг недавно отметили годовщину свадьбы — они вместе уже восемь лет. Счастливая спортсменка поделилась этой новостью в соцсетях и выложила совместный снимок с любимым.

На фото Навка и благоверный запечатлены в момент танца. Фигуристка предстала в белых брюках, серебристом топике и изящных босоножках. Политический деятель предпочел классический вариант со светлой рубашкой, пиджаком и брюками со стрелками.

Впрочем, не все порадовались за именитую пару. Многие фанаты уверены, что все это не более чем показушное шоу и игра на публику. Далеко не все верят в их счастливый и безупречный брак, ведь супруги даже не надевают обручальные кольца. А это наводит на сомнения и подозрения.