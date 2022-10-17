Правую сторону лица Михайлова изуродовали одним уколом: показал на камеру

Стаса Михайлова обожают поклонники и поклонницы всех возрастов. При этом они не перестают поражаться тому, как в свои 53 года свежо и подтянуто выглядит их любимый исполнитель. Артиста не раз подозревали в частом использовании пластики, но, как недавно признался сам Михайлов, хирургам он после определенных событий в своей жизни уже не верит.

В шоу Иды Галич «Звезда в ответе» Стас рассказал, что около 10 лет назад супруга Инна уговорила его пойти и сделать себе уколы ботокса. В результате этой процедуры лицо Михайлова стало асимметричным: теперь у него опущена правая бровь.

«С тех пор я туда больше ни ногой», — отметил исполнитель, имея в виду пластических хирургов.

По словам Михайлова, он предпочитает стареть естественным образом и не использовать косметических процедур для сохранения молодости. Максимум, на который Стас может пойти, — это иногда делать себе тканевые маски, чтобы поддерживать свежесть кожи.