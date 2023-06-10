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Правнук Олега Ефремова шокировал народ: фото не оставит равнодушным

10 июня 2023 08:30
Правнук Олега Ефремова шокировал народ: фото не оставит равнодушным

Не все поняли, зачем он это сделал.

Олег Ефремов стал основателем целой актерской династии. Сегодня его внук Никита покоряет российский кинематограф. Также у Олега Николаевича подрастает правнук, который является наследником «ефремовской породы».

У именитого актера осталось двое детей от разных женщин. Кроме сына Михаила Ефремова у него есть дочь Анастасия. Она является матерью Ольги Нестеровой, которая сегодня воспитывает сына Арсения. Отцом мальчика стал итальянский бизнесмен Алессандро Сини. Его брак с Ольгой долго не продержался. Несмотря на это, бывшим супругам удалось сохранить нормальное общение.

Арсений растет ярким и харизматичным ребенком. Однако его свежее фото в соцсетях вызвало у публики неоднозначную реакцию. Мальчик предстал с бантиком на голове, что шокировало народ.

Правнук Олега Ефремова шокировал народ: фото не оставит равнодушным

Не все поняли, зачем Арсений надел этот девчачий аксессуар. Другие же не обратили на это внимание и рассыпались в комплиментах: «Какой замечательный мальчишка!», «Очень красивый сынок», «Прекрасный юноша вырос».

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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