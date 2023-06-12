Правнук голоса СССР вырос красавцем: жаль, что не пошел в актеры

Голос легендарного советского диктора Юрия Левитана до сих пор узнают везде и всегда. Он стал визитной карточкой не просто огромной страны, но и эпохи, а также героического подвига советского народа во время Второй мировой войны. Но если его славе многие могут позавидовать, то об участи его наследников так не скажешь. История семьи Левитана не просто поражает, а попросту приводит в ужас.

Его единственная дочь с детства росла с психическими отклонениями. Однако, несмотря на это, знаменитый отец смог не только добиться окончания школы, но и даже получения диплома МГУ впоследствии. Замуж она вышла за самого обычного врача, чему отец был несказанно рад, поскольку дочь оставалась под медицинским надзором. У молодой семьи родился сын, которому, к сожалению, передалась болезнь матери. Все закончилось тем, что он убил ее самым жесточайшим образом.

Единственный наследник голоса СССР сейчас — это правнук Артур, который, к слову, взял знаменитую фамилию прадеда. Известно, что парень собирает все о легендарном родственнике и собирается открыть музей имени Юрия Левитана. Кроме того, он пишет книгу о прадедушке и работает программистом. По фото в соцсетях и СМИ видно, что Артур вырос настоящим красавцем. С такой внешней привлекательностью он мог бы стать звездой кинематографа, но парня увлекает совсем иное.