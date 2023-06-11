Правнучка Эдиты Пьехи вот-вот станет первой красавицей России: есть в кого

Правнучка народной артистки Эдиты Пьехи скоро вырастет образцовой красавицей. Пока Василисе 9 лет, но ее сходство с именитой прабабушкой очевидно.

Матерью девочки является внучка Эдиты Станиславовны Эрика, она же младшая дочь Илоны Броневицкой. Об отце Василисы почти нет никакой информации. Эрика не распространяется о своей личной жизни и редко выкладывает семейные снимки, но иногда он показывает, какой растет ее дочь.

Василиса унаследовала от звездной бабушки ее красоту. У нее такой же разрез глаз, вздернутый носик и широкие скулы. Девочка уже вовсю проявляет свои артистические способности.

Пользователи Сети не смогли скрыть своего восхищения: «Гены есть гены», «Василиса прекрасна...», «Будет моделью», «Чудесная девчушка».

Недавно видео с племянницей поделился Стас Пьеха. Он делал зарядку, разместив Василису на своих плечах, чтобы создать себе нагрузку. Видео стало популярным в Интернете и собрало множество просмотров.