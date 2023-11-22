Правильного питания и спорта мало: что японцы делают каждый день, чтобы жить до 100 лет

В этом году число долгожителей в Японии превысило 85 тысяч человек. К их числу относятся те, чей возраст составляет 100 лет и более. У жителей Страны восходящего солнца есть несколько секретов долголетия.

Первые два из них не вызывают удивления. Японцы тщательно следят за питанием. Например, они не употребляют в пищу жирные продукты и отдают предпочтение свежим овощам и фруктам. Также в блюда не принято добавлять много соли и специй. Другой составляющей крепкого здоровья японцев является спорт.

Кроме полезной еды и физической активности есть и другой важный аспект. Этому правилу легко может следовать любой человек. Как оказалось, чтобы жить до 100 лет, японцы каждый день перед сном принимают горячую ванну. Считается, что водные процедуры не только помогают как следует расслабиться, но и благоприятно влияют на весь организм.