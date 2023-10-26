Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Правильно уволили»: звезду НТВ просят на выход с телеканала

«Правильно уволили»: звезду НТВ просят на выход с телеканала

26 октября 2023 18:15
«Правильно уволили»: звезду НТВ просят на выход с телеканала

Скандальную артистку не рады видеть нигде.

На днях стало известно, что Анна Казючиц потеряла работу в постановке «Вот и свела нас судьба». Причиной увольнения стали постоянные склоки с другими актерами и продюсером проекта. Теперь выяснилось, что и на телевидении ее видеть не горят желанием.

После публикации новости об увольнении Казючиц из антрепризы, в Сети разгорелось бурное обсуждение поведения звезды и ее работы на шоу «ДНК». По мнению пользователей, у Натальи стоит забрать и эту должность. Играющая в сериалах стервозных героинь актриса вызывает у публики негативные ассоциации, а ее скандальные высказывания не понравились многим.

«Очень неприятная всегда казалась. Значит, не казалось», «Зачем она нам? Миллионы сериальных актрис не хуже», «В жизни ее не знаю, но если так, правильно уволили» — пишут недовольные ведущей зрители.

Фото: Кадр из шоу «Секрет на миллион», кадр из шоу «ДНК»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше