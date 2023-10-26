«Правильно уволили»: звезду НТВ просят на выход с телеканала

На днях стало известно, что Анна Казючиц потеряла работу в постановке «Вот и свела нас судьба». Причиной увольнения стали постоянные склоки с другими актерами и продюсером проекта. Теперь выяснилось, что и на телевидении ее видеть не горят желанием.

После публикации новости об увольнении Казючиц из антрепризы, в Сети разгорелось бурное обсуждение поведения звезды и ее работы на шоу «ДНК». По мнению пользователей, у Натальи стоит забрать и эту должность. Играющая в сериалах стервозных героинь актриса вызывает у публики негативные ассоциации, а ее скандальные высказывания не понравились многим.