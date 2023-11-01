Правила гигиены современных космонавтов вызывают восторг: при Гагарине такого не было

Жизнь отважных пилотов и членов корабля в космосе всегда вызывала интерес у обычных россиян. В советские годы даже такие звезды, как Юрий Гагарин, не могли рассчитывать на роскошные условия быта и гигиены. Но сейчас все изменилось, обстановка на борту создана для максимального удобства космонавтов.

Об этом откровенно рассказал один из них — Константин Борисов. Он продемонстрировал обычные гигиенические процедуры на МКС, чем вызвал восторг у пользователей Сети.

Космонавт продемонстрировал специальную сумку, которую благодаря липучке можно прикрепить даже к стене. Если ее разложить, то внутри окажутся аккуратно собранные бритвенные лезвия, зубные щетки и пасты, пилочки и расчески.

Каждая из принадлежностей упакована в отдельный кейс, который тоже можно приклеить к стене. Процесс чистки зубов космонавтов мало чем отличается от принятого на Земле, но есть одно отличие. На МКС обычно используют гораздо меньше пасты, к тому же она практически не пенится, чтобы не провоцировать лишние отходы в воздухе.

После чистки щетку протирают влажной салфеткой. Затем водой необходимо прополоскать рот и проглотить все содержимое. Влажные салфетки также используются и для умывания лица.

Чтобы космонавты не заросли щетиной, они могут воспользоваться одноразовыми станками или электрической бритвой. Последний способ чуть дольше, зато намного удобнее. Важно лишь использовать специальный пылесос, чтобы волоски не разлетелись по станции, как пишет «КП».