«Праведный гнев»: Снигирь сделала заявление, после которого от нее отвернулись многие

Юлия Снигирь, несмотря на свою популярность, старается вести закрытый образ жизни. Артистка редко высказывается на общественно значимые темы, но каждое ее заявление привлекает внимание публики.

Так, несколько дней назад звезда экрана предложила не дарить учителям цветы первого сентября. По ее мнению, лучше ограничиться одним букетом, а сэкономленные деньги использовать другим способом. Однако эта позиция вызвала гнев публики. Юлию обвинили в лицемерии, так как она как актриса после каждого спектакля уносит домой десятки букетов. В итоге ей пришлось объясниться.

«Понимаю ваш праведный гнев. Я бесконечно уважаю профессию учителя. Более того, я сама закончила педагогический университет, немного работала в школе», — призналась артистка.

По словам знаменитости, достаточно лишь одного большого букета, а сэкономленные средства лучше отправить, например, в детские дома или благотворительные фонды. И после объяснения публика разделила позицию актрисы. Часть фанатов признала, что многочисленные букеты — это пережиток прошлого, а обездоленные дети нуждаются в постоянной заботе и поддержке.