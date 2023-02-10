Правду вы точно не знали: куда пропал мальчик Петя из «Все будет хорошо»

Комедийная мелодрама Дмитрия Астрахана «Все будет хорошо» стала отличным дебютом для многих начинающих актеров. Одним из них был Юрий Високоборскис, исполнивший роль мальчика Пети. Куда он пропал после успешного старта?

Достоверной информации, что стало с актером после съемок фильма «Все будет хорошо», нет. На счету у Юрия других работ, кроме ленты Астрахана, не числится. По многочисленным слухам, Високоборскиса давно нет в живых. Он погиб больше десяти лет назад. По той скудной информации, что есть в Сети, Юрий давно искал свою смерть. Однако причины его ухода неизвестны.

Драматично сложилась судьба и исполнительницы главной роли Оли — Ольги Понизовой. Красавица-актриса с бездонными глазами снималась в нескольких сериалах 2000-х и была довольно востребованной. Она появилась в картинах «Две судьбы», «Бандитский Петербург» и «Грех», где ее партнером стал Александр Абдулов.

Однако в середине нулевых Ольга резко перестала сниматься — она разочаровалась в профессии. А в 2015 году в ее семье произошла трагедия. В автокатастрофе погиб ее любимый и единственный сын Никита. С тех пор Понизова стала отшельницей.