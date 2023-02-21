Правду сложно признать: куда на 20 лет пропала Яринка из «Свадьбы в Малиновке»

Истории об ошеломительном успехе, который буквально свалился на человека, всегда вызывают восторг и интерес у публики. Жизнь Валентины Лысенко как раз можно считать таким примером.

В студенческие годы ей повезло сняться в фильме «Свадьба в Малиновке» даже без полного театрального образования. Режиссеры музыкальной комедии просто не могли пройти мимо такой яркой и колоритной внешности, поэтому предложили красавице роль Яринки. Но слава, обрушившаяся на молодую актрису, не затуманила ее рассудок, и девушка поступила в Щукинское училище.

И все же знаменитый образ Валентины остался с ней навсегда. Артистка иногда появлялась на экранах, но это были короткие и не самые интересные эпизоды. Осознав, что главные роли ей уже не получить, она решила стать преподавателем и почти на 20 лет пропала с экранов. Конечно, отказаться от съемок и признать неудачу было непросто. Но, как утверждает портал «Культурология », теперь Лысенко считается одним из лучших педагогов в «Щуке».