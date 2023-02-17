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Правду скрывали от россиян: по сравнению с султаном Сулейманом Равшан из шоу «Наша Russia» — красавец

17 февраля 2023 13:45
Правду скрывали от россиян: по сравнению с султаном Сулейманом Равшан из шоу «Наша Russia» — красавец

Не мужчина, а ночной кошмар.
 

Нашумевший сериал «Великолепный век» стал не просто мировыми хитом, но и привлек внимание общественности к истории Турции. Выяснилось, что экранные герои мало похожи на свои оригиналы.

Так, роль Сулеймана исполнил Халит Эргенч — статный мужчина в хорошей физической форме. Однако реальный султан выглядел совсем иначе и был далек от привлекательного киношного образа.

Настоящий Сулейман никогда не расхаживал по дворцу уверенной и гордой походкой. Скорее всего, он вальяжно перемещал свое необъятное тело из одной комнаты в другую, ведь у правителя были проблемы с лишним весом. Также у султана не было роскошной бороды, как у сериальной версии. Сулейман носил только усы, а остальную растительность сбривал. Кроме того, рост падишаха составлял всего 165 сантиметров, хотя в сериале перед зрителями предстает высокий статный красавец.

Получается, реальный султан был непривлекательным толстым коротышкой, которого мог бы заткнуть за пояс даже Равшан из юмористического шоу «Наша Russia».

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век», Кадр из сериала «Наша Russia»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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