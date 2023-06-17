Правду скрывали годами: звезда СССР назвала ребенка в честь Шукшина не просто так

Василий Шукшин стал культовой персоной еще при жизни. Его рассказы читала вся страна, а созданный им фильм «Калина красная» до сих пор остается одним из любимых у зрителей. Шукшиным восхищались и его коллеги, а одна из актрис даже назвала в честь Василия Макаровича свою дочь.

Речь идет о Людмиле Зайцевой. Ее актерский дебют состоялся в картине Шукшина «Печки-лавочки», где она сыграла Людмилу. Супруг Зайцевой Геннадий Воронин тоже многим обязан Василию Макаровичу. Его первая роль была в фильме «Праздники детства», который сняли по мотивам рассказов Шукшина. Так фигура писателя стала для супругов особенной и сакральной.

Когда Зайцева забеременела, то они с мужем твердо решили назвать будущего ребенка Василием — в честь Шукшина, которым они восхищались. Своему чаду родители желали особенной судьбы, как у их кумира.

Актриса была уверена, что у нее родится мальчик, но ошиблась. На свет появилась девочка, которую назвали Василисой. Она стала актрисой кино и дубляжа, об этом пишет издание «Аргументы и факты». Очаровательную блондинку Василису Воронину можно увидеть в сериале «Глухарь», а также в фильме «Мальчики».