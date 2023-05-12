Правду скрыть не удалось: состояние Татьяны Васильевой повергло фанатов в шок

Артистка Татьяна Васильева переживает не самые лучшие времена. Поклонники кинозвезды заметили, что она резко постарела и стала выглядеть изможденной. По признанию очевидцев, спектакли даются Васильевой с трудом. Актриса еле стоит на ногах и держится на четвереньках большую часть выступления. Судя по всему, у Татьяны Григорьевны серьезные проблемы со здоровьем.

Она и раньше жаловалась на свое состояние, которое оставляет желать лучшего. Также на Васильеву легла ответственность за сестру Аллу, у которой проблемы с сосудами. Артистка помогает ей финансово и старается всячески поддерживать родственницу. Татьяна Григорьевна не раскрывает, какой именно недуг ее терзает, на публике она старается держаться из последних сил.

Но фанаты, увидевшие актрису в реальности, сделали неутешительные выводы, так что правду ей скрыть не удалось. «В последнее время Татьяна Васильева нереально сдала, она еле ходит. Большую часть спектакля просто ползает по сцене. Интерес к ней упал, гастролей меньше в два раза. Она подрастеряла форму», — написал один из пользователей Сети в Телеграм-канале «НеМалахов ».