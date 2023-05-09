Правду раскрыли спустя годы: от произошедшего на съемках «Калины красной» жуть берет

Премьера фильма «Калина красная» произвела фурор в СССР. В год выхода ее посмотрели более 60 миллионов человек, которые даже не догадывались, что во время работы над проектом Василий Шукшин дважды чуть не распрощался с жизнью.

Долгие годы от широкой общественности скрывали шокирующую правду о том, что происходило на съемках легендарного проекта. Молчание нарушил Лев Дуров — актер, которому в ленте досталась эпизодическая роль. По словам артиста, в первый раз Шукшин чуть не погиб под пулями конвоира.

Вместе с Дуровым и местным мальчиком режиссер прогуливался вдоль озера, но вдруг к берегу причалил катер, прибывший из колонии. Паренек увидел вдалеке своего отца, который был заключенным, и побежал к нему. Шукшин помчался следом, как вдруг вооруженный винтовкой конвоир закричал:

«Стой, стрелять буду!»

Кинодел посчитал эти слова пустым звуком, но выстрел не заставил себя ждать. Пуля пролетела прямо над головой Василия Макаровича. Режиссера спасло то, что коллега вовремя сбил его с ног и повалил на землю.

Затем постановщик чуть не угодил под колеса грузовика. Во время съемок одного из эпизодов актер Алексей Ванин находился за рулем транспортного средства и ехал прямо на камеру, за которой стоял режиссер. Вдруг артист потерял управление над автомобиле, машину занесло, и она пролетела в метре от кинодела, чудом оставив его целым и невредимым.