Правду об СССР в кино раскрыли c помощью одной фразы: сегодня ее не понять

Ничто не расскажет об СССР так достоверно, как фильмы того времени. Энциклопедией по советской эпохе можно назвать драму «Москва слезам не верит», которая охватывает несколько десятилетий.

Наверняка все вспомнят напряженную сцену в общежитии, где к Кате приходит высокомерная мать Рудика и начинает читать мораль. Она предлагает Тихомировой деньги, но та отказывается со словами «Спасибо. Я хорошо зарабатываю».

Многим могло показаться, что героиня Веры Алентовой просто показывает свою гордость и хочет быстрее избавиться от компании этой надменной «родственницы». Но это не так, ведь в словах Кати немало правды.

В те времена квалифицированные работники действительно получали солидно. Так, токарь мог позволить себе и фирменный костюм, и поездку на море. Сегодня это покажется невероятным, но в те времена труд рабочих ценился особенно высоко.

Другие герои фильма, Коля и Тося, тоже не бедствовали. У супругов было авто, а у родителей мужа даже имелась своя дача, которую они получили от государства. Так что герои картины с самого начала не были нуждающимися бедняками.