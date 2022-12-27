Правду об интимных навыках Мягкова вскрыла его невеста из «Иронии судьбы»

В центре повествования «Иронии судьбы» две пары героев: Галя и Женя в исполнении Ольги Науменко и Андрея Мягкова, а также Ипполит и Надя, которых сыграли Юрий Яковлев и Барбара Брыльска. Довольно быстро по сюжету картины зрители понимали, что каждая из пар не очень счастлива друг с другом. Хотя поначалу они производят позитивное впечатление: много обнимаются и даже целуются.

Как оказалось, именно эти сцены с Мягковым Ольге решительно не понравились. По ее словам, актер производил впечатление очень замкнутого и зажатого человека. Он почти ни с кем не общался на площадке и после окончания съемочного дня тут же ретировался домой. А эпизоды с поцелуем и вовсе обернулись неловкостью для экранных партнеров: Науменко вспоминала, что актер будто специально напрягал губы, вытягивая их в трубочку.

Страсти кипели и в другой паре. Брыльска и вовсе заявила, что Яковлев ей неприятен как мужчина, поэтому целовать его она не будет. В итоге сцену снимали со спины, а актеры лишь делали романтический вид.