Правду о связи Кейт Миддлтон с Уильямом раскрыл дворецкий: от принца такого не ждали

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям производят впечатление счастливой пары: супруги вместе не один год и воспитывают троих детей. Однако о том, какими были отношения пары в начале их романа, известно не так уж много. Возлюбленные не откровенничают на эту тему, а вот королевский дворецкий Грант Гарольд оказался куда более разговорчив.

Как оказалось, старший сын принцессы Дианы был довольно близок с Гарольдом, что удивляло многих в окружении дворецкого. Дошло до того, что Уильям нередко звонил своему служащему и даже попросил сопровождать его в путешествии, в которое отправился с Кейт в начале их отношений.

Как подметил Гарольд, Миддлтон с самого начала производила на него довольно приятное впечатление. Кейт настолько нравилась дворецкому, что тот был крайне огорчен, когда Уильям и его возлюбленная вдруг неожиданно для всех расстались. Тем не менее время расставило все по своим местам.