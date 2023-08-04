Правду о странном пристрастии Ротару предали огласке: среди звезд такое практикуют единицы

София Ротару блистала на эстраде долгие годы и радовала поклонников своим творчеством. Теперь исполнительница хита про хуторянку может позволить себе заслуженный отдых.

Ротару, как выяснилось, вовсе не собирается сидеть сложа руки и прохлаждаться. София Михайловна активно занимается своим огородом. В этом году ей прислали саженцы редких растений, почву для которых артистка подготовила собственноручно.

Прославленная певица признается, что заниматься дачными делами ей в удовольствие. Работа в земле успокаивает Ротару и заменяет ей лекарство. Софья Михайловна выросла в деревне и привыкла к такому труду, поэтому заниматься огородом для нее не в новинку. Все растения на даче певицы отлично приживаются и приносят плоды.

Пристрастие Ротару может показаться странным, ведь звезды такой величины обычно не выполняют сами такие работы, а привлекают помощников. Артистка стала уникальной в своем роде персоной, которая не чурается простых «черных» работ.