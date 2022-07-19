Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло

Алена Жигалова прокомментировала состояние Лаймы Вайкуле. Ранее в СМИ появилась информация, что артистка вновь борется с онкологией.

Вот уже несколько недель поклонники активно следят за каждой новостью, связанной с исполнительницей. Дело в том, что, по данным таблоидов, не так давно у артистки вновь обнаружился рак, из-за которого она даже летала в США на лечение. Однако, как уверена Жигалова, эти домыслы не являются правдой.

По словам светской журналистки, Вайкуле живет в Юрмале и прекрасно себя чувствует и не страдает от онкологии. На самом деле исполнительница испытывает проблемы с финансами, так как уже продолжительное время не выступает.

«С Лаймой Вайкуле все нормально в плане здоровья», — рассказывает Жигалова в своем YouTube-шоу .

Также светский эксперт отметила, что каждые выходные певица встречается с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, которые не так давно приехали в Юрмалу и живут поблизости.