Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»

Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»

21 июля 2022 14:45
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»

Ранее сообщалось, что актриса попала в реанимацию.

Накануне поклонников Инны Чуриковой напугала новость о срочной госпитализации актрисы. Сообщалось, что звезда якобы оказалась в реанимации. Позже стало известно, что 78-летняя Чурикова неудачно упала и получила перелом ребер и других костей грудины. Ее самочувствие оценивалось как стабильно тяжелое.

Теперь в «Ленкоме» раскрыли правду о состоянии госпитализированной Чуриковой. По словам директора театра Марка Варшавера, новости о падении актрисы и пребывании в реанимации — это всего лишь фейк. Он подчеркнул, что летом у артистов труппы есть больше свободного времени, в том числе и на то, чтобы позаботиться о собственном здоровье. Поэтому Инна Чурикова решила сдать необходимые анализы в больнице. И этот ее запланированный визит к врачу в Сети разросся до сплетен о переломах.

«Она мне позвонила», — признался Варшавер в беседе с «Комсомольской правдой».

На фоне разрастающихся слухов Чурикова связалась с директором и сообщила, что она в порядке. Ближайшие спектакли с артисткой в театре пройдут в сентябре.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Related video