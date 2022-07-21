Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»

Накануне поклонников Инны Чуриковой напугала новость о срочной госпитализации актрисы. Сообщалось, что звезда якобы оказалась в реанимации. Позже стало известно, что 78-летняя Чурикова неудачно упала и получила перелом ребер и других костей грудины. Ее самочувствие оценивалось как стабильно тяжелое.

Теперь в «Ленкоме» раскрыли правду о состоянии госпитализированной Чуриковой. По словам директора театра Марка Варшавера, новости о падении актрисы и пребывании в реанимации — это всего лишь фейк. Он подчеркнул, что летом у артистов труппы есть больше свободного времени, в том числе и на то, чтобы позаботиться о собственном здоровье. Поэтому Инна Чурикова решила сдать необходимые анализы в больнице. И этот ее запланированный визит к врачу в Сети разросся до сплетен о переломах.

«Она мне позвонила», — признался Варшавер в беседе с «Комсомольской правдой ».

На фоне разрастающихся слухов Чурикова связалась с директором и сообщила, что она в порядке. Ближайшие спектакли с артисткой в театре пройдут в сентябре.