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Правду о состоянии 88-летнего Ширвиндта раскрыл сын: хватило пары слов

19 июля 2022 13:31
Правду о состоянии 88-летнего Ширвиндта раскрыл сын: хватило пары слов

Актер собирается на традиционную рыбалку.

Накануне в прессе появилась тревожная информация о здоровье 88-летнего Александра Ширвиндта. Сообщалось, что актер попал в больницу накануне дня рождения из-за проблем с сердцем. Якобы он плохо себя чувствовал, а медики обнаружили у него сильную стенокардию и спешно госпитализировали. Но теперь правду о состоянии 88-летнего Ширвиндта раскрыл сын.

По словам Михаила, поездка в больницу была связана с ежегодным обследованием здоровья. Его отец отмечает свой день рождения устоявшейся традицией — отправляется на рыбалку на озеро Валдай в Новгородскую область, где проводит целый месяц. И накануне длительного путешествия обязательно проходит профилактический осмотр, положенный ему по возрасту.

«Он на обследовании», — заверил издание «Телепрограмма.Pro» Ширвиндт-младший.

Напомним, в прошлом году Александр Ширвиндт оставил пост худрука Московского государственного театра Сатиры, объяснив это возрастными проблемами со здоровьем. Кроме того, ранее сообщалось, что актер перенес сложную операцию на сердце, которую постарался сохранить в секрете от поклонников.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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