Правду о смерти Годжо Сатору раскрыли спустя год: гений «Магической битвы» был обязан погибнуть – и вот как его заменили

Звучит парадоксально, но любимчик аниме-зрительниц стал вредоносным для своего же мира.

В мире «Магической битвы» (Jujutsu Kaisen) долгое время оставался болезненный вопрос: неужели Годжо Сатору не мог выжить в схватке с Сукуной? Лишь в продолжении истории – Jujutsu Kaisen Modulo – авторы наконец раскрыли глубинную логику этой трагедии, превратив ее из случайного поражения в неизбежный поворот сюжета.

Дело не в том, что Сукуна оказался чуть сильнее. Суть в том, что само присутствие Годжо в мире дзюдзюцу стало тормозом развития. Он был сильнейшим магом, да. А еще он был «чит‑кодом».

Бесконечность, Шесть Глаз, невероятные техники делали его практически неуязвимым. Из‑за этого вся система начала деградировать.

Старейшины перестали искать новые пути, кланы перестали развивать искусство, а колдуны привыкли полагаться на то, что «Годжо все решит». Его запечатывание уже показало: без него система рушится – но именно его гибель стала точкой перезагрузки.

Modulo демонстрирует: мир не мог расти, пока Годжо существовал. Его поражение – не момент триумфа Сукуны, а необходимый «сброс настроек». Только после его смерти мир смог начать эволюционировать заново.

Контрастом выступает Юдзи Итадори. Благодаря поглощению пальцев Сукуны, влиянию братьев Смерти и особенностям, заложенным Кендзяку, его тело перестало стареть – он фактически бессмертен. Но в отличие от Годжо, Юдзи сознательно уходит в тень.

Он становится бродячим колдуном, избегая роли «нового защитника». Его бессмертие работает как антипод Годжо: он живет вечно, но не позволяет миру снова впасть в зависимость от одной фигуры.

Таким образом, Modulo не просто объясняет смерть Годжо – она показывает, почему эта смерть была необходима. Победа Годжо заморозила бы мир; его гибель подтолкнула мир к развитию. А выживание Юдзи гарантирует, что история не повторится.

