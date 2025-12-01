Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Правду о смерти Годжо Сатору раскрыли спустя год: гений «Магической битвы» был обязан погибнуть – и вот как его заменили

Правду о смерти Годжо Сатору раскрыли спустя год: гений «Магической битвы» был обязан погибнуть – и вот как его заменили

1 декабря 2025 13:17
Правду о смерти Годжо Сатору раскрыли спустя год: гений «Магической битвы» был обязан погибнуть – и вот как его заменили

Звучит парадоксально, но любимчик аниме-зрительниц стал вредоносным для своего же мира.

В мире «Магической битвы» (Jujutsu Kaisen) долгое время оставался болезненный вопрос: неужели Годжо Сатору не мог выжить в схватке с Сукуной? Лишь в продолжении истории – Jujutsu Kaisen Modulo – авторы наконец раскрыли глубинную логику этой трагедии, превратив ее из случайного поражения в неизбежный поворот сюжета.

Дело не в том, что Сукуна оказался чуть сильнее. Суть в том, что само присутствие Годжо в мире дзюдзюцу стало тормозом развития. Он был сильнейшим магом, да. А еще он был «чит‑кодом».

Бесконечность, Шесть Глаз, невероятные техники делали его практически неуязвимым. Из‑за этого вся система начала деградировать.

Правду о смерти Годжо Сатору раскрыли спустя год: гений «Магической битвы» был обязан погибнуть – и вот как его заменили

Старейшины перестали искать новые пути, кланы перестали развивать искусство, а колдуны привыкли полагаться на то, что «Годжо все решит». Его запечатывание уже показало: без него система рушится – но именно его гибель стала точкой перезагрузки.

Modulo демонстрирует: мир не мог расти, пока Годжо существовал. Его поражение – не момент триумфа Сукуны, а необходимый «сброс настроек». Только после его смерти мир смог начать эволюционировать заново.

Контрастом выступает Юдзи Итадори. Благодаря поглощению пальцев Сукуны, влиянию братьев Смерти и особенностям, заложенным Кендзяку, его тело перестало стареть – он фактически бессмертен. Но в отличие от Годжо, Юдзи сознательно уходит в тень.

Правду о смерти Годжо Сатору раскрыли спустя год: гений «Магической битвы» был обязан погибнуть – и вот как его заменили

Он становится бродячим колдуном, избегая роли «нового защитника». Его бессмертие работает как антипод Годжо: он живет вечно, но не позволяет миру снова впасть в зависимость от одной фигуры.

Таким образом, Modulo не просто объясняет смерть Годжо – она показывает, почему эта смерть была необходима. Победа Годжо заморозила бы мир; его гибель подтолкнула мир к развитию. А выживание Юдзи гарантирует, что история не повторится.

Ранее мы писали: Без «Поднятия уровня в одиночку» и «Магической битвы»: кто обошел Сон Джин‑у с Годжо Сатору в топ‑5 лучших аниме 2020‑х?

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов» Читать дальше 8 декабря 2025
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же Шесть глаз закроются навсегда: в этих трех аниме «непобедимый» Годжо Сатору не пережил бы и пары серий – прикончат почти сразу же Читать дальше 7 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет Читать дальше 10 декабря 2025
Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1? Фанаты выбрали: топ-10 самых красивых мужчин в аниме за 2025 – Сон Джин У из «Поднятия уровня» только 5-й, а кто же №1? Читать дальше 9 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Отменённый шедевр Миядзаки наверняка стал бы лучшим фильмом 80-х: почему Ghibli его «похоронила» и при чём здесь Сталин? Читать дальше 8 декабря 2025
Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Дорама Netflix №1 на YouTube: обошла «Кейпоп-охотниц» и ворвалась в тренды года, хотя ее смотрели меньше Читать дальше 7 декабря 2025
Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона Вы не готовы: принесли плохой прогноз – «Человека-бензопилу» 95% зрителей забросят после финала 2-го сезона Читать дальше 7 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше