Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали

Вот уже много лет фигурист Евгений Плющенко счастлив в браке с продюсером Яной Рудковской, вместе с которой воспитывает двух сыновей. Согласно информации в Сети, была в жизни спортсмена и другая женщина, роман с которой он отрицает.

В 2019 году о связи с олимпийским чемпионом рассказала певица Марина Девятова. По уверению артистки, с Плющенко она познакомилась в 2007 году в Гватемале, а вскоре между ними начались отношения. Расстались же возлюбленные, как отмечает исполнительница, из-за того, что не совпали их рабочие графики.

Как пишет портал «Культурология», Плющенко поднял на смех откровения Девятой. Фигурист заверил публику, что совсем не помнит артистку, которая якобы выдает желаемое за действительное в стремлении получить свою порцию хайпа. Рудковская же намекнула, что ее муж может подать на человека в суд за клевету. Любопытно, что сразу после этого певица отказалась от своих слов, назвав их плодом фантазии журналистов.