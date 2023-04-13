Правду о романе на «Фабрике звезд» раскрыли спустя 20 лет: а вы не верили

На «Фабрику звезд» участники приходили за успешной музыкальной карьерой, но иногда находили любовь. Правда, сознаться в этом были готовы не все. За отношениями Павла Артемьева и Ирины Тоневой наблюдали миллионы, но вся правда об их романе раскрылась лишь спустя два десятка лет.

Вместе артисты записали песню «Понимаешь», чем вызвали слухи о своей любовной связи. Когда исполнители находились рядом, в воздухе витало что-то такое, что было сложно объяснить. Они смотрели друг на друга влюбленными глазами, но уверяли окружающих в том, что между ними только дружба.

И многие зрители действительно перестали верить в искренность пары, считая, что все это пиар-ход ради высоких рейтингов. Но все карты раскрыла Василина Михайловская. Продюсер шоу заявила, что между знаменитостями были искренние романтические чувства. «Еще лет 15 пройдет — и они сознаются», — подметила она в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу ».